Правительство РФ обнародовало дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса
Российское правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики и граждан во время пандемии коронавируса COVID-19. В кабмине сообщили, что ситуация в моногородах взята под особый контроль
Российское правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики и граждан во время пандемии коронавируса COVID-19. В кабмине сообщили, что ситуация в моногородах взята под особый контроль, а для неработающих граждан будут организованы курсы повышения квалификации.
Правительство во время пандемии коронавируса упростит доступ иностранных лекарств и медицинских изделий на российский рынок, частично отменит преференции для российских фармацевтических компаний при проведении государственных торгов, введет нулевую таможенную пошлину на ряд лекарств и медизделий.
Также власти возьмут под контроль цены на продовольствие и товары первой необходимости, освободят с 25 марта по 25 апреля грузовики с продуктами, детскими товарами и лекарствами от весового контроля, временно отменят с водителей большегрузов плату в системе «Платон», обнулят ввозные пошлины на ряд значимых товаров, компенсирует убытки транспортных и туристических компаний, поддержит культурные и спортивные учреждения, предоставит лизинговым компаниям докапитализацию, предоставит отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов для малого и среднего бизнеса, а также временно отсрочит или запретит плату за аренду площадей у государства.
Ранее власти уже сообщали о введении «налоговых каникул» для авиакомпаний и туроператоров в связи с закрытием границ и приостановкой авиационного сообщения.
Отметим, что ранее власти большинства западных страны в связи с пандемией коронавируса объявили о масштабных вливаниях в экономику и послаблениях для граждан.
Так, в Италии для граждан введены ипотечные и налоговые каникулы. Всего на поддержку граждан, бизнеса и в целом экономики страны выделят 340 млрд евро.
Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал приостановить начисление коммунальных платежей и платы за аренду жилья для наемных сотрудников, а также малого бизнеса. Для возмещения убытков коммунальщикам и арендаторам из бюджета выделят 45 млрд евро, а на поддержку экономики – около 500 млрд евро.
В Чехии граждане получили от властей отсрочку по кредитам и уплате налогов на три месяца.
Правительство Испании попросило временно освободить от ипотечных платежей и взносов за аренду жилья граждан, которые из-за коронавируса остались без работы. Также власти потребовали от коммунальщиков не отключать и за долги электроэнергию, воду и газ.
В США власти приняли решение о выплате гражданам во время коронавируса по тысяче долларов и еще по 500 долларов на ребенка. Если через три месяца ситуация с распространением коронавируса не улучшится, что выплаты повторят.