20 марта 10:52
В банках сообщили об угрозе передачи коронавируса через банкоматы
Российские банки сообщили об опасности распространения коронавируса через банкоматы с функцией кэш-ресайклинга. Об этом, в частности, сообщили представители сразу четырех кредитно-финансовых организаций
Российские банки сообщили об опасности распространения коронавируса через банкоматы с функцией кэш-ресайклинга. Об этом, в частности, сообщили представители сразу четырех кредитно-финансовых организаций.
В банкоматах с кэш-ресайклингом внесенные одним клиентом деньги сразу выдаются другому, минуя инкассацию и обработку, в связи с чем и возникает риск передачи инфекции. В свою очередь в Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус нового типа может жить на бумажном носителе три-четыре дня.
Сейчас по технологии ресайклинга работают 40% банкоматов Сбербанка, 25% у Райффайзенбанка и почти 25% у ВТБ, сообщают «Известия».
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