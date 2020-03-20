Американская компания подала заявку на ввоз в Россию своих ядерных отходов
Представитель общественной организации «Экозащита!» сообщил, что опубликованный документ из Комиссии по ядерному регулированию США, свидетельствует о планах американцев ввозить в Россию радиоактивные отходы
В США комиссия по ядерному регулированию подала в Госдепартамент заявку на транспортировку в Россию своих ядерных отходов.
Представитель общественной организации «Экозащита!» Владимир Сливняк сообщил «МБХ медиа», что экологи на днях получили документ из Комиссии по ядерному регулированию США, который свидетельствует о планах американцев ввозить в Россию радиоактивные отходы.
«Мы знаем, что там идет процесс согласования транспортировок, вполне возможно, с такими же отходами [как из Германии]», - сообщил Сливняк.
В полученном документе говорится, что 30 января 2020 года в комиссию обратилась компания TAM International Inc. С просьбой выдать разрешение на экспорт в Россию 10 тонн «низкообогащенного гексафторида урана».
Напомним, что с начала 2019 года в Россию уже поступили три партии отходов обогащения урана из Германии по 600 тонн каждая. «Урановые хвосты» ввозятся с завода компании Urenco по согласованию с «Росатомом».