Оппозиционеры нашли у родственников мэра Казани семь квартир в элитном доме
Казанский штаб Алексея Навального нашел у родственников мэра города Ильсура Метшина семь квартир в жилом комплексе премиум-класса «Легато» общей стоимостью 200 млн рублей
Казанский штаб Алексея Навального нашел у родственников мэра города Ильсура Метшина семь квартир в жилом комплексе премиум-класса «Легато» общей стоимостью 200 млн рублей.
По данным борцов с коррупцией, две квартиры общей площадью 250 кв.м. и стоимостью 50 млн рублей принадлежат старшему сыну мэра Казани Тимуру Метшину. Согласно выписке, эти квартиры приобретены в ипотеку на 20 лет.
Брат мэра Айрат Метшин владеет двумя квартирами общей стоимостью 50 млн рублей, а младший сын мэра – двумя соседними квартирами стоимостью 52 млн рублей. Дочь казанского градоначальника имеет квартиру, которую в штабе Навального оценили в 49 млн рублей.
Оппозиционеры напомнили, что во время протестов жителей Татарстана против строительства мусоросжигательного завода Ильсур Метшин утверждал, что его сыновья «борются за право жить около МСЗ в Осинове», и даже обещал выкупить там участок. По словам мэра, на этой земле будет жить один из его сыновей, который на себе «докажет безопасность мусоросжигательного завода».