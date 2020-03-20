20 марта 00:24
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом COVID-19
Французское издание Le Figaro сообщает, что состояние здоровья князя оценивается как удовлетворительное. Он находится на карантине в своем дворце, но продолжает работать
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом COVID-19. Монарх сдал необходимый анализ, который оказался положительным.
Французское издание Le Figaro сообщает, что состояние здоровья князя оценивается как удовлетворительное. Он находится на карантине в своем дворце, но продолжает работать.
Коронавирус ранее был выявлен у официального представителя президента Бразилии Фабио Вайнгартена, а также сразу у нескольких известных иностранных актеров и спортсменов. В списке пациентов оказались Идрис Эльба, Кристофер Хивью, Том Хэнкс, Ольга Куриленко, защитник итальянского футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани и баскетболист команды «Юта Джаз» Руди Гобер.