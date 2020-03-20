В Ленинградскую область прибыла третья партия радиоактивных отходов из Германии
В порт Усть-Луга в Ленинградской области прибыло судно «Михаил Дудин» с новой партией отходов обогащения урана с немецкого завода компании Urenco. Это уже третья партия радиоактивных отходов которая ввозится в Россию
В порт Усть-Луга в Ленинградской области прибыло судно «Михаил Дудин» с новой партией отходов обогащения урана с немецкого завода компании Urenco. Это уже третья партия радиоактивных отходов объемом 600 тонн, которая ввозится в Россию по согласованию с госкорпорацией «Росатом».
Эксперт Greenpeace Рашид Алимов сообщил «МБХ медиа», что разгружать «урановые хвосты» будут в ближайшее время. Далее груз направят по железной дороге в Новоуральск Свердловской области.
Предыдущая партия «урановых хвостов» из Германии прибыла в Россию в декабре 2019 года. Активисты регулярно проводят акции против ввоза опасных отходов в страну, однако власти продолжают уверять, что «урановые хвосты» являются полезным сырьем.
Соглашение между Urenco и «Росатома» предполагает, что с 2019 по 2022 годы в Россию будет доставлено на хранение 12 тысяч тонн «урановых хвостов» - это примерно 20 железнодорожных составов.