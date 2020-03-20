Власти США выплатят гражданам страны по тысяче долларов из-за коронавируса
Администрация Дональда Трампа одобрила инициативу сенатора Митта Ромни раздать взрослым гражданам страны по тысяче долларов и еще по 500 долларов на ребенка в качестве финансовой поддержки в условиях пандемии коронавируса
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила инициативу сенатора Митта Ромни раздать взрослым гражданам страны по тысяче долларов и еще по 500 долларов на ребенка в качестве финансовой поддержки в условиях пандемии коронавируса.
Глава американского Минфина Стивен Мнучин в интервью Fox Business сообщил, что Белый дом выделит на выплату компенсаций гражданам 500 млрд долларов. Выплаты граждане получат в течении трех недель.
Г-н Мнучин добавил, что если через три недели кризис не пойдет на спад, то американцы получат выплаты повторно.
Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в США из-за андемии коронавируса может составить 20% из-за пандемии коронавируса, а общие последствия для экономики страны могут оказаться хуже, чем после финансового кризиса 2008 года.