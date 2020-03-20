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20 марта 00:03

Россияне попросили власти перенести начало весеннего призыва в армию из-за коронавируса

На платформе Change.org появилась петиция с предложением к властям перенести весенний призыв в Вооруженные силы России из-за ситуации с коронавирусом, в виду высокого риска заражения призывников опасной инфекцией

Россияне попросили власти перенести начало весеннего призыва в армию из-за коронавируса

На платформе Change.org появилась петиция с предложением к властям перенести весенний призыв в Вооруженные силы России из-за ситуации с коронавирусом. Авторы обращения объяснили свою просьбу высоким риском заражения призывников опасной инфекцией.

«Мы просим Министерство обороны Российской Федерации принять меры по переносу сроков ближайшего весеннего призыва в армию или его отмены, если это потребуется для профилактики коронавируса 2019-nCoV», — сказано в петиции.

В петиции говорится, что в разгар пандемии коронавируса молодым людям придут повестки в военкомат. Сотни тысяч призывников будут толпиться в тесных коридорах военкоматов, а это идеальная среда для распространения любых вирусных заболеваний. Поскольку инкубационный период заболевания составляет 2 недели, то существует риск передачи вируса от человека, который не чувствует себя больным.

Призыв в российскую армию начнется 1 апреля 2020 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключал, что весенний призыв в армию могут отменить, однако от Министерства обороны на этот счет пока никаких заявлений не поступало.

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