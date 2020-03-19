Хакеры сообщили о кибероружии ФСБ России, которое может отключить интернет по всей стране
Хакеры из группы Digital Revolution сообщили, что Федеральная служба безопасности России заказала новое кибероружие - программу «Фронтон», которая может осуществлять кибератаки с помощью взломанных устройств интернета вещей
Хакеры из группы Digital Revolution сообщили, что Федеральная служба безопасности России заказала новое кибероружие - программу «Фронтон», которая может осуществлять кибератаки с помощью взломанных устройств интернета вещей. Такие кибератаки угрожают стабильности интернета по всей стране.
В Digital Revolution сообщили, что на сегодняшний день существует три версии одной программы, однако суть каждой из них состоит в заражении умных устройств.
«Фронтон» может объединять умные гаджеты в общую сеть и выводить из строя серверы, отвечающие за устойчивость работы крупных сетевых сервисов. В свою очередь атака на национальные DNS-сервера может сделать недоступным интернет в течение нескольких часов в небольшой стране, сообщает ВВС.
Хакеры предполагают, что в разработке этого кибероружия могла участвовать московская компания 0day (ООО «0ДТ»). Один из документов якобы готовила ЗАО «ИнформИнвестГрупп» по заказу войсковой части 64829, известной как Центр информационной безопасности ФСБ.
Сеть ботов для ФСБ должна на 95% состоять из IP-камер и цифровых видеорекордеров. Жертв взлома будет находить специальный «сервер поиска», подключаться к которому нужно через виртуальную частную сеть или браузер Tor. Таким образом нельзя будет выйти на конечного пользователя программы.
Хакеры также отметили, что большинство пользователей умных устройств не меняют стандартные заводские логины и пароли, что ставит их под угрозу заражения.