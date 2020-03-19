Российская нефть Urals рекордно подешевела до 19 долларов за баррель
Эксперты сообщают, что цена на Urals снижается на фоне решения саудовской нефтяной компании Saudi Aramco резко сократить контрактные цены на апрельские партии сырья. Фактически Саудовская Аравия хочет забрать у России покупателей из Европы
Российская нефть Urals с поставкой в Северо-Западную Европу подешевела до 19 долларов за баррель. Так дешево российская нефть не стоила с 2002 года.
Сейчас нефть Urals для Северо-Западной Европы упала 18,64 долларов за баррель. Скидка на Urals к котировкам североморского датированного Brent (международная эталонная марка, отражающая стоимость партий североморской легкой нефти) достигла 4,18 долларов за баррель на базисе поставки CIF в Роттердам (продавец берет на себя расходы по доставке», - сообщает РБК.
Эксперты сообщают, что цена на Urals снижается на фоне решения саудовской нефтяной компании Saudi Aramco резко сократить контрактные цены на апрельские партии сырья. После отмены сделки ОПЕК+ по снижению добычи компания начала продавать свою нефть Arab Light и Arab Medium со скидками 5–10 долларов за баррель к российской Urals. Фактически Саудовская Аравия хочет забрать у России покупателей из Европы.
Майские фьючерсы нефти марки Brent сегодня марта торгуются на отметке 26 долларов за баррель.