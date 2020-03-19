В России скончалась первая пациентка с коронавирусом COVID-19
Оперативный штаб сообщил о первом случае смерти пациентки с коронавирусом. В инфекционной больнице №2 скончалась 79-летняя женщина, которая имела ряд хронических заболеваний
Оперативный штаб сообщил о первом случае смерти пациентки с коронавирусом. В инфекционной больнице №2 скончалась 79-летняя женщина, которая имела ряд хронических заболеваний.
Главный врач Светлана Краснова сообщила, что причиной смерти пациентки стала пневмония на фоне тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, цереброваскулярная болезнь.
Женщина сначала лечилась в частной клинике, но через два дня ее перевели в инфекционную больницу. Анализы на коронавирус оказались положительным. Окружение умершей женщины сейчас находится под медицинским наблюдением, сообщает «Лента.ру».
Мэр Москвы Сергея Собянин выразил соболезнование семье первой умершей пациентки с коронавирусом.