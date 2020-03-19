Правозащитники и юристы попросили Совет Европы провести экспертизу поправок в Конституцию РФ
Авторы коллективного обращения отмечают, что предложенные Владимиром Путиным поправки в Основной закон страны «усиливают и без того мощную и недемократичную вертикаль власти»
Более 100 россиян, среди которых сотни юристов, политологов и правозащитников, подписали открытое коллективное обращение в Совет Европы о необходимости срочного проведения правовой экспертизы президентских поправок в Конституцию РФ и процедуры их принятия.
Напомним, что Госдума и Совет Федерации утвердили законопроект об изменении Конституции, а президент его подписал еще до проведения всероссийского голосования по данному вопросу. Более того, гражданам предлагается проголосовать сразу за весь пакет поправок, а не за каждую в отдельности.
Авторы коллективного обращения отмечают, что предложенные Владимиром Путиным поправки в Основной закон страны «усиливают и без того мощную и недемократичную вертикаль власти, снижают гарантии прав человека, усиливают дисбаланс в системе сдержек и противовесов, ослабляют независимость судебной системы, еще более централизуют государственное управление в ущерб субъектам РФ и значительно сужают автономию местного самоуправления».
Кроме того, эти поправки нацелены на обеспечение дальнейшего пребывания у власти нынешних политических элит. «Самое главное - они включают в себя обнуление срока президентских полномочий действующего главы государства, позволяя ему вновь избираться на два 6-летних срока после более чем 20-летнего пребывания у власти. Этим будет попран фундаментальный принцип демократического государства - сменяемость власти», - говорится в тексте письма.
Что касается процедуры принятия поправок, то они не соответствует Конституции и текущему законодательству, а также международным стандартам, что ставит под сомнение легитимность масштабных изменений.
Авторы петиции и подписавшиеся призвали Совет Европы и Парламентскую Ассамблею в срочном порядке запросить оценку Венецианской комиссии соответствия демократическим правовым стандартам Совета Европы предлагаемых изменений Конституции России, а также процедуры их принятия.
Решения Венецианской комиссии носят рекомендательных характер, однако ее заключение позволит задокументировать нарушения, связанные с поправками и их принятием. Эта экспертиза может быть использована российским гражданским обществом в борьбе за восстановление основ конституционного строя», пишут «Ведомости».