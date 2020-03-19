Тульский «Арсенал» оштрафовали за баннер в поддержку Валентины Терешковой
Баннер «Валя, ты - космос» был вывешен на домашнем матче «Арсенала» с казанским «Рубином» 14 марта. Эту акцию организовала молодежное отделение Общероссийского народного фронта
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного Союза (КДК РФС) оштрафовал тульский «Арсенал» за баннер «Валя, ты - космос» в поддержку депутата Госдумы и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Напомним, депутат подверглась народному осуждению после того, как предложила обнулить все президентские сроки Владимира Путина.
Руководитель КДК Артур Григорьянц сообщил ТАСС, что за демонстрацию несогласованного баннера во время футбольного матча клуб будет оштрафован на 50 тысяч рублей.
Баннер «Валя, ты - космос» был вывешен на домашнем матче «Арсенала» с казанским «Рубином» 14 марта. Эту акцию организовала молодежное отделение Общероссийского народного фронта. Издание Baza сообщает, что исполнителей акции искали в интернете и обещали им тысячу рублей.