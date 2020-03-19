Меню
Экономика
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
Москва
19 марта 00:28

Власти Москвы заказали тесты на коронавирус у неизвестной фирмы без телефона и сайта

Департамент здравоохранения Москвы заключил госконтракт с единственным поставщиком на покупку портативных лабораторий и тестов коронавируса COVID-19. Заказ получила компания из Казани с уставным капиталом в размере 10 тысяч рублей

Власти Москвы заказали тесты на коронавирус у неизвестной фирмы без телефона и сайта
Фото: mymsk.online

Департамент здравоохранения Москвы заключил госконтракт с единственным поставщиком на покупку портативных лабораторий и тестов коронавируса COVID-19. Заказ получила компания из Казани с уставным капиталом в размере 10 тысяч рублей, у которой даже нет сайта и телефона.

Закупку тестов коронавируса обнаружил Центр антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока». Казанское ООО «Смартлайфкеа» должно поставить «Медпромресурсу» 56 портативных мини-лабораторий для экспресс-диагностики коронавируса по 750 тысяч рублей за штуку и 100 000 наборов для выявления РНК коронавирусов SARS-CoV-2 по 1 500 рублей за штуку.

Контракт был заключен без проведения конкурса с единственным поставщиком «в связи с чрезвычайной ситуацией», под которой подразумевается пандемия коронавируса.

Как выяснили борцы с коррупцией, фирма «Смартлайфкеа» не имеет номера телефона или интернет-сайта. Единственным учредителем компании и директором является Зайнуллин Рамиль Хатямович, который также числится учредителем еще пяти компаний. Среди них компания «Эйдос», которая, судя по сайту, занимается производством медицинских манекенов-симуляторов.

Государственный подрядчик «Медпромресурс» принадлежит фирме К.К. Мирай Дженомикс (вероятно, речь о Mirai Genomics) и ООО «Генетические технологии». Основным бенефициаром «Генетических технологий» является Алексей Юрьевич Козлов, сообщает «Новая газета».

В свою очередь «Собеседник» ранее сообщал, что японская Мирай Дженомикс ведет совместный проект с правительством Татарстана и участвует в производстве чипа генетической диагностики гриппа LifeRing. Такой же товарный знак зарегистрирован на «Смартлайфкеа». Информации об эффективности этих приборов найти не удалось.

В штате «Медпромресурса» не числится ни один сотрудник, а телефон компании из карточки госконтракта недоступен для вызова. Также у компании нет лицензий на производство медицинской техники, хотя такая лицензия обязательно должна быть согласно постановлению Правительства России.

По официальным данным, в России нет отечественных тестов на коронавирус, кроме разработки из Новосибирска. В Центре антикоррупционной политики полагают, что данный госконтракт может быть прикрытием для отмывания денег с покупкой иностранных тестов. «Спешное заключение контракта с сомнительной фирмой указывает на то, что через фейковые разработки могут быть отмыты деньги с поставкой более дешевых тестов из Китая», – считает директор ЦАП Алексей Карнаухов.

Материалы по теме
В ООН предсказали появление 25 млн безработных из-за пандемии коронавируса
Власти Сан-Франциско разрешили магазинам с медицинским каннабисом работать в карантин
Компания «повара Путина» получила контракт на поставку питания для пациентов с коронавирусом
Сейчас на главной
Заработать на пандемии
госзакупки
Заработать на пандемии
Компания АВК, связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, получила госконтракт на поставку питания в московскую больницу №40 в Коммунарке (Новая Москва), куда госпитализируют пациентов с коронавирусом. Стоимость контракта составляет 15 млн рублей
Авторская колонка
Я хочу жить как во Франции!
Всё хорошо в меру. В больших дозах можно и отравиться. Сериал про Путина – это отрава для мозга. Потому что ты понимаешь, что ты разумный, грамотный человек, а перед тобой сидит президент твоей страны и вываливает на тебя всякую дребедень. Теперь очередь дошла до среднего класса
Орехъ Антон
Ресторанам и кафе рекомендовали не пускать посетителей с признаками простуды
коронавирус
Ресторанам и кафе рекомендовали не пускать посетителей с признаками простуды
Сотрудникам кафе и ресторанов рекомендуется рассаживать гостей друг от друга на расстояние не ближе одного метра, интересоваться у них о симптомах ОРВИ на входе, пропускать посетителей только после мытья рук
Музыкальный конкурс «Евровидение-2020» официально отменили
евровидение
Музыкальный конкурс «Евровидение-2020» официально отменили
В официальном обращении Европейского вещательного союза говорится, что распространение коронавируса по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не позволяют провести конкурс
«Разобраться практически невозможно»
законотворчество
«Разобраться практически невозможно»
Эксперты ВШЭ исследовали российские законы и выяснили, что с каждым годом они становятся все сложнее для понимания даже практикующих юристов. Одним из самых легких для прочтения законов является действующая Конституция, однако президентские поправки лишат ее этого качества
Авторская колонка
Ночные кавалькады в никуда
Радует, что у нас все–таки еще существует рынок! Вчера прошвырнулся из интереса по магазинам в поисках гречки: в «Перекрестке» у метро – нет, в «Магните» у дома – нет, в другом «Перекрестке», поменьше – тоже нет. Ок, народный энтузиазм радует.
Рощин Алексей
Счетная палата оценила финансовые нарушения в бюджетной сфере в 885 млрд рублей
госзакупки
Счетная палата оценила финансовые нарушения в бюджетной сфере в 885 млрд рублей
Счетная палата оценила общий объем финансовых нарушений в бюджетной сфере в 884,6 млрд рублей. Одновременно с этим им удалось вернуть в бюджет России и Союзного государства 4,52 млрд рублей.
«Голос» обвинил государство в незаконной агитации за внесение поправок в Конституцию
поправки в конституцию
«Голос» обвинил государство в незаконной агитации за внесение поправок в Конституцию
Движение в защиту прав избирателей выступило с требованием обеспечить правовое регулирование информирования и агитации за принятие поправок в Конституцию, а госслужащим запретить агитацию
Сбербанк обнародовал «экстремальный» сценарий для российской экономики
экономика россии
Сбербанк обнародовал «экстремальный» сценарий для российской экономики
Аналитики Сбербанка подготовили максимально негативный сценарий для российской экономики, который предусматривает падение цены на нефть до 20 долларов за баррель и курс доллара по 100 рублей
Россия предложила Белоруссии создать единый суд, налоговую службу и таможню
Россия и Белоруссия
Россия предложила Белоруссии создать единый суд, налоговую службу и таможню
Россия предложила Белоруссии создать 12 наднациональных органов, в частности, единую Счетную палату, суд Союзного государства, таможенную службу, налоговую службу и антимонопольную службу
Власти введут административную ответственность за нарушение карантина по коронавирусу
коронавирус
Власти введут административную ответственность за нарушение карантина по коронавирусу
Глава правительства поручил разработать правовой акт об установлении административной ответственности за нарушение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации
«...Мы идем тебя искать»
коронавирус
«...Мы идем тебя искать»
Сотрудники МВД и ФСБ займутся розыском людей, которые контактировавших с зараженными коронавирусом гражданами. Об этом написал в Facebook медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд после совещания в департаменте здравоохранения Москвы
«Авито» и «Юла» заблокировали объявления о продаже медицинских масок по завышенным ценам
коронавирус
«Авито» и «Юла» заблокировали объявления о продаже медицинских масок по завышенным ценам
Крупные сервисы частных объявлений приостановили размещения постов о продаже защитных медицинских масок. Соответствующее решение было принято в связи с ростом случаев спекуляции
Общество
Глава Сбербанка предложил разрешить онлайн-торговлю алкоголем из-за коронавируса
Герман Греф пояснил, что лекарства являются самым важным товаром для находящихся на карантине граждан, а алкоголь важен тем, кто вынужден находиться в самоизоляции
В мэрии Москвы назвали ложью сообщения о закрытии столицы из-за коронавируса
коронавирус
В мэрии Москвы назвали ложью сообщения о закрытии столицы из-за коронавируса
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова опровергла информацию о введении режима чрезвычайной ситуации в Москве из-за пандемии коронавируса. Чиновница заявила, что сведения о закрытии столицы на карантин являются ложью
Компания Apple выпустит два iPhone по доступной цене
Apple
Компания Apple выпустит два iPhone по доступной цене
Американская компания Apple выпустит на рынок два смартфона iPhone по доступной цене. Речь идет об устройствах с экраном на 4,7 и 5,5 дюйма, которые станут преемниками iPhone SE
Сотрудникам ФСО разрешили применять оружие и боевую технику
ФСО
Сотрудникам ФСО разрешили применять оружие и боевую технику
Госдума России утвердила в третьем окончательном чтении законопроект, который разрешает сотрудникам Федеральной службы охраны применять физическую силу, оружие и боевую технику
Правительство обнародовало список мер по поддержки бизнеса и граждан во время эпидемии
коронавирус
Правительство обнародовало список мер по поддержки бизнеса и граждан во время эпидемии
Для подрядчиков по государственным контрактам власти ограничат штрафы, туристическим фирмам и авиакомпаниям отсрочат выплату налогов
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.