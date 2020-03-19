Власти Москвы заказали тесты на коронавирус у неизвестной фирмы без телефона и сайта
Департамент здравоохранения Москвы заключил госконтракт с единственным поставщиком на покупку портативных лабораторий и тестов коронавируса COVID-19. Заказ получила компания из Казани с уставным капиталом в размере 10 тысяч рублей
Департамент здравоохранения Москвы заключил госконтракт с единственным поставщиком на покупку портативных лабораторий и тестов коронавируса COVID-19. Заказ получила компания из Казани с уставным капиталом в размере 10 тысяч рублей, у которой даже нет сайта и телефона.
Закупку тестов коронавируса обнаружил Центр антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока». Казанское ООО «Смартлайфкеа» должно поставить «Медпромресурсу» 56 портативных мини-лабораторий для экспресс-диагностики коронавируса по 750 тысяч рублей за штуку и 100 000 наборов для выявления РНК коронавирусов SARS-CoV-2 по 1 500 рублей за штуку.
Контракт был заключен без проведения конкурса с единственным поставщиком «в связи с чрезвычайной ситуацией», под которой подразумевается пандемия коронавируса.
Как выяснили борцы с коррупцией, фирма «Смартлайфкеа» не имеет номера телефона или интернет-сайта. Единственным учредителем компании и директором является Зайнуллин Рамиль Хатямович, который также числится учредителем еще пяти компаний. Среди них компания «Эйдос», которая, судя по сайту, занимается производством медицинских манекенов-симуляторов.
Государственный подрядчик «Медпромресурс» принадлежит фирме К.К. Мирай Дженомикс (вероятно, речь о Mirai Genomics) и ООО «Генетические технологии». Основным бенефициаром «Генетических технологий» является Алексей Юрьевич Козлов, сообщает «Новая газета».
В свою очередь «Собеседник» ранее сообщал, что японская Мирай Дженомикс ведет совместный проект с правительством Татарстана и участвует в производстве чипа генетической диагностики гриппа LifeRing. Такой же товарный знак зарегистрирован на «Смартлайфкеа». Информации об эффективности этих приборов найти не удалось.
В штате «Медпромресурса» не числится ни один сотрудник, а телефон компании из карточки госконтракта недоступен для вызова. Также у компании нет лицензий на производство медицинской техники, хотя такая лицензия обязательно должна быть согласно постановлению Правительства России.
По официальным данным, в России нет отечественных тестов на коронавирус, кроме разработки из Новосибирска. В Центре антикоррупционной политики полагают, что данный госконтракт может быть прикрытием для отмывания денег с покупкой иностранных тестов. «Спешное заключение контракта с сомнительной фирмой указывает на то, что через фейковые разработки могут быть отмыты деньги с поставкой более дешевых тестов из Китая», – считает директор ЦАП Алексей Карнаухов.