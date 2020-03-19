Компания «повара Путина» получила контракт на поставку питания для пациентов с коронавирусом
Компания АВК, связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, получила госконтракт на поставку питания в московскую больницу №40 в Коммунарке (Новая Москва), куда госпитализируют пациентов с коронавирусом. Стоимость контракта составляет 15 млн рублей
Компания АВК, связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, получила госконтракт на поставку питания в московскую больницу №40 в Коммунарке (Новая Москва), куда госпитализируют пациентов с коронавирусом. Стоимость контракта составляет 15 млн рублей. По его условиям АВК будет поставлять еду в больницу с 5 марта по 5 июня 2020 года, сообщают «Открытые медиа».
Закупка проводилась без конкурса у единственного поставщика в связи с «аварией, иных чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера», когда применение «иных способов определения поставщика, требующих затрат времени, нецелесообразно». Под чрезвычайной ситуацией подразумевается пандемия коронавируса.
Один из пациентов больницы подтвердил «Открытым медиа», что питание поставляет именно компания АВК, так как на этикетке указан именно этот поставщик.
О том, что компания АВК связана с бизнесменом Евгением Пригожиным, получившим прозвище «повар Путина», ранее сообщаели РБК и медицинское издание Vademecum.
АВК совместно с компанией «Продфутсервис» (так связана с Пригожиным) в конце прошлого года получили шесть контрактов на обеспечение питанием медицинских учреждений Московской области в 2020-21 годах на общую сумму 3 млрд рублей.