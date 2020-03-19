Власти предоставили туроператорам и авиакомпаниям «налоговые каникулы» из-за коронавируса
Михаил Мишустин распорядился, в связи с закрытием границ и отменой авиасообщения с некоторыми странами, предоставить туристическим компаниям и авиакомпаниям отсрочку по уплате налогов до 1 мая
Глава правительства Михаил Мишустин распорядился предоставить туристическим компаниям и авиакомпаниям отсрочку по уплате налогов до 1 мая. «Налоговые каникулы» вводятся в связи с закрытием границ и отменой авиасообщения с некоторыми странами из-за пандемии коронавируса.
Кроме того, до 1 мая откладывается подача заявлений о банкротстве, если ранее по ним не были возбуждены дела, сообщает «КоммерсантЪ».
В срок до 20 марта Минфин должен подготовить закон, обеспечивающий отказ от начисления пени и упрощающий процедуру получения отсрочек.
Напомним, ранее премьер Михаил Мишустин из-за коронавируса разрешил онлайн-продажу безрецептурных лекарств с доставкой, расширил льготное кредитование бизнеса, распорядился создать фонд премирования врачей и сформировать антикризисный фонд по поддержке экономики и граждан в размере 300 миллиардов рублей.