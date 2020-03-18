Ресторанам и кафе рекомендовали не пускать посетителей с признаками простуды
Министерство промышленности и торговли направило владельцам ресторанов, торговых точек и кафе письма с правилами организации работы в условиях пандемии коронавируса
Министерство промышленности и торговли направило владельцам ресторанов, торговых точек и кафе письма с правилами организации работы в условиях пандемии коронавируса.
Сотрудникам кафе и ресторанов рекомендуется рассаживать гостей друг от друга на расстояние не ближе одного метра, интересоваться у них о симптомах ОРВИ на входе, пропускать посетителей только после мытья рук, а также уговаривать пожилых граждан отказаться от посещения заведений общепита.
Ранее Роспотребнадзор посоветовал людям старше 60 лет реже пользоваться общественным транспортом и не посещать публичные места, а также сократить походы в магазины, МФЦ, банки и торговые центры. Рекомендации связаны с тем, что именно пожилые граждане наиболее подвержены заражению коронавирусом.
Пожилым людям также посоветовали чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими салфетками и ограничить контакты с родственниками, которые вернулись из стран со вспышкой коронавируса.