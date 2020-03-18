18 марта 17:47
Музыкальный конкурс «Евровидение-2020» официально отменили
В официальном обращении Европейского вещательного союза говорится, что распространение коронавируса по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не позволяют провести конкурс
Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» официально отменили из-за пандемии коронавируса.
В официальном обращении Европейского вещательного союза говорится, что распространение коронавируса по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не позволяют провести конкурс.
Организаторы обсуждали различные варианты проведения «Евровидения», однако в итоге мероприятие решили отложить до 2021 года.
В этом году «Евровидение» должно было состояться в Роттердаме (Нидерланды). Россию представит группа Little Big с песней Uno.