Эксперты признали российские законы слишком сложными. Их не понимают даже юристы
Эксперты ВШЭ исследовали российские законы и выяснили, что с каждым годом они становятся все сложнее для понимания даже практикующих юристов. Одним из самых легких для прочтения законов является действующая Конституция, однако президентские поправки лишат ее этого качества
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) исследовали российские законы и выяснили, что с каждым годом они становятся все сложнее для понимания даже практикующих юристов. Исследователи отметили, что одним из самых легких для прочтения законов является действующая Конституция, однако президентские поправки лишат ее этого качества.
Специалисты Института государственного и муниципального управления ВШЭ проанализировали 592 закона и пришли к выводу, что язык написания этих законов с каждым годом усложняется. Интегральный индекс сложности текста российских законов неуклонно растет. Например, в 1991 году он составлял 30,8 пункта, а сейчас — уже 40.
Для сравнения эксперты ВШЭ приводят интегральный индекс «Критики чистого разума» Иммануила Канта (это произведение является не самым доступным для понимания), который составляет «всего» 48. При этом самые сложные российские законы имеют индекс 65. Также в исследовании отмечается, что трудности для понимания добавляют также правки в действующие законы.
Так, российская Конституция сейчас имеет очень понятный текст (индекс сложности - 24 пункта). Однако в случае принятия президентских поправок Основной закон страны станет трудночитаемым даже для практикующих юристов.
«У нас 77 законов сложнее текстов Иммануила Канта, которые проходят в аспирантуре. Простым гражданам разобраться в том, что написано, практически невозможно», - отметил замглавы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Сергей Плаксин, слова которого приводит «КоммерсантЪ».