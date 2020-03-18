Счетная палата оценила финансовые нарушения в бюджетной сфере в 885 млрд рублей
Счетная палата оценила общий объем финансовых нарушений в бюджетной сфере в 884,6 млрд рублей. Одновременно с этим им удалось вернуть в бюджет России и Союзного государства 4,52 млрд рублей.
Счетная палата оценила общий объем финансовых нарушений в бюджетной сфере в 884,6 млрд рублей. Одновременно с этим в отчете аудиторов говорится, что им удалось вернуть в бюджет России и Союзного государства 4,52 млрд рублей.
По материалам проверок возбуждено 25 уголовных дел, по 20 материалам проводятся доследственные проверки и оперативно-разыскные мероприятия. Инспекторы Счетной палаты возбудили 52 административных дела, 40 должностных и юридических лиц уже привлечены к административной ответственности, сообщает «КоммерсантЪ».
В Счетной палате отметили, что сейчас главным критерием успешной работы ведомства должно стать сокращение нарушений за счет профилактики. Так, в прошлом году аудиторы выявили 214 нарушений на этапе формирования бюджета, когда их легко можно устранить. Таким образом удалось предотвратить необоснованное распределение 37,3 млрд рублей из государственной казны.