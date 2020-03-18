«Голос» обвинил государство в незаконной агитации за внесение поправок в Конституцию
Движение в защиту прав избирателей «Голос» выступило с заявлением с требованием обеспечить правовое регулирование информирования и агитации за принятие поправок в Конституцию, а госслужащим запретить участие в агитационной кампании
Движение в защиту прав избирателей «Голос» выступило с заявлением с требованием обеспечить правовое регулирование информирования и агитации за принятие поправок в Конституцию, а госслужащим запретить участие в агитационной кампании. В «Голосе» отметили, что сейчас государственные органы напрямую агитируют за поправки на бюджетные деньги, что противоречит законодательству.
В заявлении организации отмечается, что в отличие от законодательства о выборах и референдумах акт о проведении всероссийского голосования по вопросу изменения Конституции никак не регулирует агитацию «за» или «против» поправок. В закон не были включены положения, запрещающие заниматься агитацией органам власти и местного самоуправления, государственным или муниципальным служащим и даже членам избирательных комиссий.
Это привело к тому, что госорганы, чиновники, государственные СМИ и даже избирательные комиссии уже развернули массированную агитацию за принятие поправок. При этом агитационная кампания ведется за счет бюджетных ресурсов. Такая агитация обессмысливает сам процесс выявления народного волеизъявления.
«Агитация со стороны государства — это навязанная гражданам за их же счет политическая реклама», - говорится в заявлении «Голоса».
Активисты считают, что проведенное при таких обстоятельствах общероссийское голосование не только не выявит волю народа, но и усилит недоверие к любому результату и даже к действующей власти.