Сбербанк обнародовал «экстремальный» сценарий для российской экономики
Аналитики Сбербанка подготовили максимально негативный сценарий для российской экономики, который предусматривает падение цены на нефть до 20 долларов за баррель и курс доллара по 100 рублей
Аналитики Сбербанка подготовили максимально негативный сценарий для российской экономики, который предусматривает падение цены на нефть до 20 долларов за баррель и курс доллара по 100 рублей.
Самый негативный сценарий предусматривает сразу несколько потрясений для экономики, в частности, разрывы производственных цепочек и остановку некоторых предприятий, сообщают «Ведомости».
Глава госбанка Герман Греф отметил, что даже при таком «экстремальном» сценарии «каких-то драматических последствий» для Сбербанка и его клиентов не будет. Банк способен будет соблюдать все нормативы Центробанка, главным образом по ликвидности и достаточности капитала. Кроме того, по словам Грефа, Сбербанк сможет выплачивать дивиденды акционерам в размере 50% от чистой прибыли.