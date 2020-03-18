18 марта 08:00
Власти введут административную ответственность за нарушение карантина по коронавирусу
Глава правительства поручил разработать правовой акт об установлении административной ответственности за нарушение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о введении административной ответственности на нарушение карантина по коронавирусу. Об этом сообщают Telegram-канал Baza и РБК со ссылкой на источники в кабинете министров.
Глава правительства поручил Министерству юстиции разработать правовой акт об установлении административной ответственности за нарушение установленных правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.
Ответственность для граждан власти ввели из-за отказа многих россиян самоизолироваться на 14 суток после возвращения из стран со вспышкой коронавируса, а также из-за бегства пациентов с подозрением на коронавирус из больниц.