Сотрудники МВД и ФСБ будут разыскивать потенциально заразившихся коронавирусом граждан
Сотрудники МВД и ФСБ займутся розыском людей, которые контактировавших с зараженными коронавирусом гражданами. Об этом написал в Facebook медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд после совещания в департаменте здравоохранения Москвы
Сотрудники МВД и ФСБ займутся розыском людей, которые контактировавших с зараженными коронавирусом гражданами. Об этом написал в Facebook медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд после совещания в департаменте здравоохранения Москвы.
Искать потенциально заразившихся коронавирусом граждан будут, в том числе с помощью системы распознавания лиц, которая сейчас работает только в столице.
Пока силовики разыскивают граждан, чиновники должны сформировать бригады реаниматологов-волонтеров, готовых к моментальному реагированию. В Москве для пациентов с коронавирусом и подозрением на него выделены пять корпусов в крупных городских больницах.
Также были снижены требования Роспотребнадзора по контролю за медицинскими организациями и Фонда социального страхования по контролю за листками нетрудоспособности в связи с карантином, сообщает «Лента.ру».
По состоянию на вечер 17 марта, официальное число заболевших коронавирусом в России составляло 114 человек.