18 марта 00:12
«Авито» и «Юла» заблокировали объявления о продаже медицинских масок по завышенным ценам
Крупные сервисы частных объявлений приостановили размещения постов о продаже защитных медицинских масок. Соответствующее решение было принято в связи с ростом случаев спекуляции
Крупные сервисы частных объявлений «Авито» и «Юла» приостановили размещения постов о продаже защитных медицинских масок. Соответствующее решение было принято в связи с ростом случаев спекуляции на товарах первой необходимости во время пандемии коронавируса.
Стоимость одноразовой маски на «Авито» и «Юле» доходила до 100 рублей, упаковки на 50 штук – до 2500–4000 рублей. Отметим, что с февраля медицинские маски пользуются у населения повышенным спросом, а во многих аптеках их нет в наличии.
Также агрегаторы ограничли объявления о продаже экспресс-тестов на коронавирус и лекарств от этой инфекции до тех пор, пока официально не подтвердится существование таких средств, сообщают «Ведомости»..