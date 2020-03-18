Глава Сбербанка предложил разрешить онлайн-торговлю алкоголем из-за коронавируса
Герман Греф пояснил, что лекарства являются самым важным товаром для находящихся на карантине граждан, а алкоголь важен тем, кто вынужден находиться в самоизоляции
Глава государственного Сбербанка Герман Греф предложил легализовать продажу спиртных напитков и лекарств через интернет в связи с пандемией коронавируса. Герман Греф пояснил, что лекарства являются самым важным товаром для находящихся на карантине граждан, а алкоголь важен тем, кто вынужден находиться в самоизоляции.
Разрешение онлайн-торговли безрецептурными лекарствами и алкоголем глава Сбербанка назвал «очень важной мерой», поскольку люди будет обеспечены необходимым, но для этого им не придется ходить в магазины и аптеки.
Глава Сбербанка также посоветовал гражданам переходить на бесконтактные платежи и реже пользоваться наличными бумажными деньгами, поскольку их использование несет большую опасность при распространении коронавируса, сообщает РБК.