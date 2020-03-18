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Общество
Минздрав предлагает разрешить ввоз в Россию марихуану
18 марта 00:02

Глава Сбербанка предложил разрешить онлайн-торговлю алкоголем из-за коронавируса

Герман Греф пояснил, что лекарства являются самым важным товаром для находящихся на карантине граждан, а алкоголь важен тем, кто вынужден находиться в самоизоляции

Глава Сбербанка предложил разрешить онлайн-торговлю алкоголем из-за коронавируса
Фото: cont.ws

Глава государственного Сбербанка Герман Греф предложил легализовать продажу спиртных напитков и лекарств через интернет в связи с пандемией коронавируса. Герман Греф пояснил, что лекарства являются самым важным товаром для находящихся на карантине граждан, а алкоголь важен тем, кто вынужден находиться в самоизоляции.

Разрешение онлайн-торговли безрецептурными лекарствами и алкоголем глава Сбербанка назвал «очень важной мерой», поскольку люди будет обеспечены необходимым, но для этого им не придется ходить в магазины и аптеки.

Глава Сбербанка также посоветовал гражданам переходить на бесконтактные платежи и реже пользоваться наличными бумажными деньгами, поскольку их использование несет большую опасность при распространении коронавируса, сообщает РБК.

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