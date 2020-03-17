В мэрии Москвы назвали ложью сообщения о закрытии столицы из-за коронавируса
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова опровергла информацию о введении режима чрезвычайной ситуации в Москве из-за пандемии коронавируса. Чиновница заявила, что сведения о закрытии столицы на карантин являются ложью
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова опровергла информацию о введении режима чрезвычайной ситуации в Москве из-за пандемии коронавируса. Чиновница заявила, что сведения о закрытии столицы на карантин являются ложью.
Газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники в мэрии Москвы сообщает, что в столице в ближайшее время может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
Режим ЧС предусматривает прекращение работы общественного транспорта, закрытие въезда в город, остановку работы предприятий и организаций и введение комендантского часа. Режим ЧС может быть объявлен при превышении определенного числа заразившихся, однако сейчас официальный показатель заболевших далек от этого порога.
Сейчас в России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом. Ранее в Москве и ряде регионов уже были запрещены массовые мероприятия, в том числе и спортивные.