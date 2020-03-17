17 марта 13:54
Сотрудникам ФСО разрешили применять оружие и боевую технику
Госдума России утвердила в третьем окончательном чтении законопроект, который разрешает сотрудникам Федеральной службы охраны применять физическую силу, оружие и боевую технику
Фото: hinshtein.ru
Госдума России утвердила в третьем окончательном чтении законопроект, который разрешает сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) применять физическую силу, оружие и боевую технику.
Законопроект о внесении поправок в федеральный закон «О государственной охране» разработали члены думского комитета по безопасности и борьбе с коррупцией.
Авторы документа отметили, что он направлен на уточнение полномочий сотрудников Федеральной службы охраны в области применения оружия и боевой техники, сообщает «Интерфакс».