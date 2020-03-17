Правительство и ЦБ обнародовали список мер по поддержки бизнеса и граждан во время эпидемии коронавируса
Для подрядчиков по государственным контрактам власти ограничат штрафы, туристическим фирмам и авиакомпаниям отсрочат выплату налогов
Правительство и Центробанк России подготовили совместный пакет мер по поддержке граждан и бизнеса в период эпидемии коронавируса COVID-19.
В соответствующем документе говорится, что власти обновят список системно значимых компаний и будут следить за их финансовым состоянием. Для подрядчиков по государственным контрактам власти ограничат штрафы, туристическим фирмам и авиакомпаниям отсрочат выплату налогов. Для малого и среднего бизнеса подготовят программу льготного кредитования, а гражданам оплатят пребывание в обязательном карантине через больничные листы.
Отметим, что наиболее пострадавшими от мер по недопущению распространения коронавируса стали туристические фирмы и авиакомпании. В настоящее время многие страны закрыли свои границы и приостановили авиационное сообщение. Ранее туроператоры обратились к правительству за помощью, поскольку они оказались под угрозой банкротства. Авиаперевозчики также терпят миллиардные убытки и могут прекратить свою деятельность.