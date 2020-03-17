Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил об уходе в отставку
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов покинет занимаемую должность по состоянию здоровья. Сам он сообщил, что сейчас находится в больнице
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов покинет занимаемую должность по состоянию здоровья. Сам он сообщил, что сейчас находится в больнице.
«Покидаю свой пост по состоянию здоровья. Я уже на пенсии. Сейчас я в больнице. Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной. Завтра на заседании ЦИК узнаете, кто займет мою должность», - заявил Валентин Горбунов, слова которого приводит ТАСС.
По предварительным данным, новым главой Мосгоризбиркома станет заместитель Валентина Горбунова Юрий Ермолов.
«Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, человек 30 лет фальсифицировавший выборы, ушел на пенсию. Хочу пожелать господину Горбунову побольше здоровье - он обязательно должен дожить до суда и последующего тюремного заключения», - прокомментировал новость политик Алексей Навальный.
Напомним, что оппозиция считает Валентина Горбунова ответственным за массовые протесты в Москве из-за недопуска на выборы в городскую думу независимых кандидатов. Официальной причиной недопуска оппозиции на выборы стало якобы превышение установленной нормы брака в подписных листах. Независимые кандидаты в свою очередь обвинили сотрудников избиркома в фальсификациях при проверке подписей.