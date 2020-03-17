Американские ученые начали тестировать вакцину от коронавируса на людях
В ходе первого этапа 45 человек получат два укола с интервалом в месяц. Некоторым из них введут более высокие дозы, чтобы проверить, насколько интенсивным должно быть лекарство
Ученые из Исследовательского института Kaiser Permanente в США приступили к тестированию вакцины от коронавируса на людях.
По данным Associated Press, для исследования отобрали несколько десятков совершенно здоровых людей. За каждый визит в клинику они будут получать по 100 долларов.
В ходе первого этапа 45 человек получат два укола с интервалом в месяц. Некоторым из них введут более высокие дозы, чтобы проверить, насколько интенсивным должно быть лекарство. «Подопытные» граждане не заболеют коронавирусом, так как вакцина его не содержит, но специалисты смогут проверить, не вызывает ли она побочные эффекты.
Также у пациентов возьмут образцы крови, чтобы выяснить, активирует ли созданная вакцина иммунную систему.
В случае успешных испытаний, вакцина появится на рынке не раньше, чем через год.