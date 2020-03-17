17 марта 00:35
Цена на нефть марки Brent впервые с 2016 года упала ниже 30 долларов за баррель
В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость майского фьючерса Brent опускалась до 29,63 доллара за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI на 16:31 по Москве составила 28,34 доллара за баррель
Цена на нефть марки Brent упала ниже критической отметки в 30 долларов за баррель. Так сильно нефть не дешевела с 2016 года.
В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость майского фьючерса Brent опускалась до 29,63 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».
Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI на 16:31 по Москве составила 28,34 доллара за баррель.
Напомним, мировые цены на «черное золото» резко обвалились после выхода России из сделки ОПЕК+ по снижению объемов добычи. Снижение цен на нефть повлекло за собой обвал российского рубля. На Московской бирже 16 марта доллар торговался на отметке 75 рубля, а евро – 84 рубля.