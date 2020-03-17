Глава Минсельхоза поручил регионам сформировать запас продуктов питания на два месяца
Глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев поручил региональным властям обеспечить запас продовольствия как минимум на два месяца. Об этом было объявлено в ходе оперативного совещания
Глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев поручил региональным властям обеспечить запас продовольствия как минимум на два месяца. Об этом было объявлено в ходе оперативного совещания, которое было созвано в связи с ухудшением обстановки на мировых финансовых рынках.
Дмитрий Патрушев оценил ситуацию в агропромышленном комплексе как стабильную, и сообщил, что в регионах нет резких скачков цен на продукты. Однако же в Минсельхозе решили создать оперативный штаб, который будет следить за ситуацией на рынке. Аналогичные штабы до конца текущей недели появятся в регионах.
Министр поручил руководителям регионов создать как минимум двухмесячный запас продовольствия и проработать возможность наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки.
Ранее российские власти сообщили, что в целом ситуация в магазинах спокойная, а также призвали граждан не паниковать из-за слухов о дефиците товаров из-за коронавируса и закупаться продуктами «рационально». Напомним, что в некоторых европейских городах наблюдается покупательский ажиотаж на фоне коронавируса и карантина, а интернет наводнили фотографии пустых прилавков в магазинах.