17 марта 00:24
Российские власти с 18 марта полностью закроют государственные границы
Российские власти полностью закрывают государственные границы из-за распространения коронавируса. Об этом стало известно после того, как Евросоюз объявил о 30-дневном запрете на въезд в страны Шенгенской зоны
Фото: НТВ
Российские власти полностью закрывают государственные границы из-за распространения коронавируса. Об этом стало известно после того, как Евросоюз объявил о 30-дневном запрете на въезд в страны Шенгенской зоны.
Ограничения не коснутся российских граждан и обладателей вида на жительство в России. Таким образом, постановление затрагивает иностранцев и дублирует ранее принятые меры властей других государств, сообщает «КоммерсантЪ».
Официально границы России будут закрыты с 18 марта. Сейчас правительство готовит соответствующее распоряжение.
В настоящее время уже действуют частичные ограничения на границе с Монголией и Китаем. 16 марта было объявлено о закрытии границы с Белоруссией. Также свои границы с Россией закрыли Казахстан и Грузия.