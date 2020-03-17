Конституционный суд России утвердил пакет поправок в Основной закон
В официальном сообщении КС РФ говорится, что заключение по пакету поправок в Основной закон «окончательное и не подлежит обжалованию», а также «не требует подтверждения другими органами и должностными лицами»
Конституционный суд России в ходе закрытого совещания одобрил пакет поправок в Конституцию РФ, который ранее утвердили Госдума, Совет Федерации и президент Владимир Путин.
В официальном сообщении КС РФ говорится, что заключение по пакету поправок в Основной закон «окончательное и не подлежит обжалованию», а также «не требует подтверждения другими органами и должностными лицами».
Напомним, что самой спорной поправкой является обнуление президентских сроков Владимира Путина, что даст ему возможность в 2024 году снова участвовать в выборах. Отметим, что в 1998 году Конституционный суд отказал тогдашнему президенту Борису Ельцину в праве баллотироваться на третий срок. Кроме того, определение КС от 1998 года запрещает любые манипуляции с исчислением президентских сроков.
По мнению действующих судей КС, это решение об обнулении президентских сроков Путина должно сопровождаться другими институциональными гарантиями, например, развитым парламентаризмом, реальной многопартийностью, наличием политической конкуренции, эффективной моделью разделения властей и обеспечением прав и свобод независимым правосудием.