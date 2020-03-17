В Москве запретили проводить любые спортивные, развлекательные и культурные мероприятия
Согласно указа градоначальника, в столице запрещено проводить массовые уличные мероприятия в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в рамках борьбы с недопущением распространения коронавируса. Согласно указа градоначальника, в столице запрещено проводить массовые уличные мероприятия в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе.
Помимо этого запрещается проводить мероприятия численностью более 50 человек в помещениях. Ограничительные меры действуют до 10 апреля.
Запрет мэра Собянина среди прочего затрагивает матчи футбольных клубов Москвы в Российской премьер-лиги, а также игры хоккейных команд в КХЛ.
Напомним, что до этого в Москве было запрещено проводить публичные мероприятия численностью более 5 тысяч человек.
Пожилых москвичей мэр попросил по максимум ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, поскольку они входят в группу риска. Что касается образовательных учреждений, то они будут закрыты с 21 марта по 12 апреля.
Напомним, в России по состоянию на 16 марта число заболевших коронавирусом выросло до 93 человек.