Онлайн-кинотеатр Okko предоставил бесплатную подписку россиянам на карантине по коронавирусу
Онлайн-кинотеатр Okko предоставит россиянам, которые находятся на карантине по коронавирусу, промокод на 14 дней подписки «Оптимум. Для получения доступа им необходимо будет воспользоваться чат-ботом
Онлайн-кинотеатр Okko предоставит россиянам, которые находятся на карантине по коронавирусу, промокод на 14 дней подписки «Оптимум. Для получения бесплатного доступа им необходимо будет воспользоваться чат-ботом Okkobro в Telegram или написать слово «Okkobro» в личные сообщения официальной группы онлайн-кинотеатра во «ВКонтакте».
В сообщении онлайн-кинотеатра говорится, что из-за распространения коронавируса россиянам рекомендуют оставаться дома, отменяют концерты, фестивали и авиаперелеты. «Чтобы поддержать тех, кому пришлось подстроиться под обстоятельства, мы создали бота», - сообщили в Okko.
Аналогичную акцию организовал также онлайн-кинотеатр Premier. С 15 марта он открыл бесплатный доступ к своему контенту для русскоязычной аудитории по всему миру, чтобы проведенное на карантине время прошло незаметно и приятно.