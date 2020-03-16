16 марта 14:44
Кремль отказался вводить режим чрезвычайной ситуации в России из-за коронавируса
Сейчас в режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса введены только в Москве и Московской области, поскольку большая часть заразившихся коронавирусом была выявлена в столичном регионе
Фото: bloknot.ru
В Кремле заявили об отсутствии повода для введения на территории России режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса COVID-19.
«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого, никаких решений», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, что сейчас в режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса введены только в Москве и Московской области, поскольку большая часть заразившихся коронавирусом была выявлена в столичном регионе.
Всех россиян, которые посещали в последнее время страны со вспышкой коронавируса, обязали самоизолироваться на 14 дней и не выходить из дома.