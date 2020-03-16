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Общество
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16 марта 11:56

Россиянам разрешат заказывать через интернет лекарства без рецепта с доставкой

Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой вместе с депутатами Госдумы обеспечить принятие соответствующего законопроекта, чтобы россияне в ближайшее время могли заказывать онлайн необходимые препараты

Россиянам разрешат заказывать через интернет лекарства без рецепта с доставкой

Глава правительства Михаил Мишустин сообщил о планах разрешить физическим лицам заказ безрецептурных лекарств через интернет и их доставку.

Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой вместе с депутатами Госдумы обеспечить принятие соответствующего законопроекта, чтобы россияне в ближайшее время могли заказывать онлайн необходимые препараты.

Такие меры вводятся в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Напомним, что ранее россиянам было рекомендовано воздержаться от посещения массовых мероприятий и мест с большим скоплением людей.

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