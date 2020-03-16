Сотовые операторы предупредили о неизбежном повышении тарифов на связь
Российские сотовые операторы предупредили о «неизбежном» росте тарифов на связь, если власти не компенсируют им затраты на организацию бесплатного доступа пользователей к социально значимым сайтам
Российские сотовые операторы предупредили о «неизбежном» росте тарифов на связь, если власти не компенсируют им затраты на организацию бесплатного доступа пользователей к социально значимым сайтам (в частности, порталу госуслуг). Об этом заявили участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT.
Операторы связи предложили ввести налоговые льготы или запустить специальный тариф с минимальным фиксированным ежемесячным платежом. В рамках такого тарифа доступ к социально значимым ресурсам будет безлимитным и нетарифицируемым, а компенсировать затраты на него этот тариф предлагается или за счет налоговых льгот, или за счет пропорционального повышения цен на действующие тарифы, сообщает «КоммерсантЪ».
Эксперты в свою очередь подсчитали, что с учетом потерь операторов из-за обвала курса рубля мобильная связь в 2020 году может подорожать на 20%.
Ранее в правительстве заявили, что компенсации для операторов связи за бесплатный доступ к данным сайтам не предусмотрены, а операторы согласились с таким условием, поскольку речь идет о небольших объемах трафика.