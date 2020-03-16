Участники туристического рынка попросили правительство ввести налоговые каникулы
Турагентское сообщество России попросило правительство признать ситуацию с распространением коронавируса форс-мажором и ввести налоговые каникулы для бизнеса на срок до 12 месяцев
Турагентское сообщество России попросило правительство признать ситуацию с распространением коронавируса форс-мажором и ввести налоговые каникулы для бизнеса на срок до 12 месяцев.
В сообщении Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) отмечается, что из-за коронавируса закрывается большое количество направлений, вводятся ограничения в авиасообщении и перекрываются сухопутные границы. Это привело к тому, что продажи туров и услуг сократились в 3 раза и стремятся к полному прекращению в течение ближайшей рабочей недели.
Из-за принятия мер по недопущению распространения коронавируса под угрозой банкротства оказался весь туристический бизнес России, а массовое аннулирование туров может повлечь банкротство туроператоров, турагентов, отелей, домов отдыха, пансионатов, детских лагерей, перевозчиков и страховщиков. Банкротство компаний грозит миллиону граждан потерей рабочих мест.
Ранее игроки туристического рынка уже обращались к правительству с открытым письмом, в котором говорилось об угрозе массовых банкротств туроператоров из-за коронавируса, а эксперты оценили общие потери российского турбизнеса из-за закрытия ряда направлений в связи с эпидемией в 27 млрд рублей. В правительстве в свою очередь отказались компенсировать туроператорам убытки.