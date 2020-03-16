Ученые, журналисты, юристы и политологи назвали «антиконституционным переворотом» поправки в Основной закон
Более трехсот российских ученых, юристов, политологов, писателей, журналистов и деятелей искусства подписали открытое письмо, в котором критикуются планы властей изменить Конституцию страны
Более трехсот российских ученых, юристов, политологов, писателей, журналистов и деятелей искусства подписали открытое письмо, в котором критикуются планы властей изменить Конституцию страны. Эту реформу авторы письма называют «антиконституционным переворотом».
Открытое письмо адресовано «нашим согражданам, депутатам всех уровней, политикам, общественным деятелям, и конечно - к судьям Конституционного суда, приносившим присягу на тексте действующей Конституции», сообщает Znak.com.
В письме говорится, что сейчас над Россией нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного анти-конституционного переворота, который облачен «в псевдолегальную форму».
Авторы обращения назвали противоправным и «этически неприемлемым» внесение поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Эта норма принимается, несмотря на определение Конституционного суда 1998 г., указавшего на недопустимость манипулирования с исчислением сроков президентства. Фактически данная запись в Конституции будет утверждать, что общая конституционная норма, изложенная в пункте 3 статьи 81, не действует в отношении двух человек — Владимира Путина и Дмитрия Медведева, что нарушает принципы равенства всех граждан России перед законом и сменяемости власти. «Наконец, оно вступает в противоречие со здравым смыслом и чувством справедливости», - говорится в письме.
«Мы глубоко обеспокоены тем фактом, что и другие принимаемые поправки в главы 3 - 8 Конституции вступают в противоречие с положениями ее неизменяемых первой и второй глав. Эти нормы противоречат принципам равенства перед законом и гарантиям прав и свобод личности, противоречат принципам федерализма, принципам разделения властей, независимости судебной системы и автономии муниципальной власти», - пишут авторы и одновременно с этим выражают озабоченность «грубым нарушением порядка принятия поправок к Конституции». Фактически органы представительной власти не имели возможности выразить свое отношение к этим поправкам.
Вступление в силу поправок в Конституцию, принятых с грубым нарушением определенного Конституцией порядка принятия поправок, можно квалифицировать как «антиконституционный переворот, разрушение установленного действующей Конституцией правового порядка», говорится в письме, которое подписали более 350 человек.