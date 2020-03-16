Банк «Русский стандарт» обвинили в сокрытии от кредиторов данных о своих директорах
Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets – обвинил бизнесмена Рустама Тарико в сокрытии данных о месте жительства ответчиков по иску на 3,6 млрд рублей
Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets – обвинил бизнесмена Рустама Тарико и других членов совета директоров банка «Русский стандарт» в сокрытии данных о месте жительства ответчиков по иску на 3,6 млрд рублей. Соответствующую жалобу истец направил в суд.
Отметим, что иметь фактический адрес ответчиков истцу необходимо для того, чтобы надлежащим образом уведомить каждую сторону судебного спора. Ответчиками по иску Pala Assets выступают Рустам Тарико, все члены совета директоров банка «Русский стандарт», его акционеры «Компания «Русский стандарт», «Русский стандарт-инвест». Сам банк является третьей стороной спора - обеспечением по бумагам выступают 49% его акций, сообщают «Ведомости».
В Pala, которой принадлежит 25% выпуска, считают, что стоимость заложенных акций банка «Русский стандарт» снизилась на 3,6 млрд рублей, что принесло фонду убытки. Фонд расценил действия г-на Тарико и других акционеров как нарушение условий договоров залога и обязанностей органов управления банка, поскольку они утвердили несколько сделок на заведомо невыгодных для банка условиях. Речь идет о сделке по отчуждению 6% акций в алкогольном холдинге Тарико Roust Corporation (США) в пользу связанной компании в обмен на частичную оплату кредита и отложенное возмещение. Еще одна сделка - это финансирование Roust Corporation на 14,2 млрд рублей без надлежащего обеспечения. Третья сделка касается выдачи «заведомо невозвратных» займов аффилированным лицам на сумму свыше 15,4 млрд рублей.
Ранее представители Pala обращались в различные инстанции, чтобы узнать место проживания ответчиков. Истцы направили три адвокатских запроса, в том числе в банк, но ответа не получили. Адвокатский запрос также направлялся в налоговую и центральное адресно-справочное отделение МВД, но ответом также не последовало.
В итоге представитель Pala обратился к судье с ходатайством истребовать данные о месте жительства всех ответчиков-физлиц из центрального справочного бюро московского МВД, налоговой и банка «Русский стандарт».
Представитель «Русского стандарта» в суде заявил, что истец сам не уведомил ответчиков надлежащим образом о претензиях и не старался выяснить их адреса. В связи с этим физлица-ответчики не могут считаться уведомленными о судебном процессе.
Судья обязал эмитента, которым он назвал банк «Русский стандарт», уведомить всех членов совета директоров о судебном споре. Адвокаты «РС» заявили, что эмитентом является иностранная компания, которая выпускала бонды, а не банк. В итоге судья отложил разбирательство до 8 апреля.