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16 марта 00:13

Алексей Венедиктов предложил отменить голосование по поправкам в Конституцию из-за коронавируса

Журналист и глава московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов предложил отменить всероссийское голосование по вопросу изменения Конституции

Алексей Венедиктов предложил отменить голосование по поправкам в Конституцию из-за коронавируса

Журналист и глава московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов предложил отменить всероссийское голосование по вопросу изменения Конституции, запланированное на 22 апреля. Он также предложил властям отправить на карантин все школы.

«Школы пора отправлять на карантин, и там нельзя проводить голосование 22 апреля (95% избирательных участков находится в школах). Изучая рост эпидемии в европейских странах и меры, предпринимаемые правительствами этих стран, думаю, что правильно поставить вопрос об отмене голосования 22 апреля», — написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

Российские власти заявляют, что отменять голосование по поправкам в Конституцию пока не планируется.

Что касается карантина по коронавирусу в школах, что власти ранее разрешили учебным заведениям перейти на дистанционное обучение.

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