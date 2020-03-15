На Мальдивах открыли отель-изолятор для пациентов с подозрением на коронавирус
На Мальдивах открыли первый в мире курорт-изолятор для пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. За десять суток на острове Виливару был построен отель на 30 номеров с замкнутой системой вентилирования
На Мальдивах открыли первый в мире курорт-изолятор для пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. За десять суток на острове Виливару был построен отель на 30 номеров с замкнутой системой вентилирования и очистки воздуха.
Пациентам предоставят трехразовое питание, а также наполненный мини-бар и телевизор, чтобы им было нескучно отбывать карантин. Посещать постояльцев сторонним людям нельзя, а между собой им контактировать запрещено.
Услуги медицинского персонала постояльцам отеля-изолятора оплачивать не придется. Они предоставляются за счет властей Мальдив, сообщает Baza.
В свою очередь испанская газета Marca пишет, что футболист Криштиану Роналду предоставит свои отели властям, чтобы они могли переоборудовать их под больницы для пациентов с коронавирусом. Больницы будут бесплатными, а работу медперсонала оплатит спортсмен.