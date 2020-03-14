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14 марта 19:00

В России число заразившихся коронавирусом выросло до 59 человек

В России за сутки зарегистрировали еще 14 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших по состоянию на 14 марта составило 59 человек

В России число заразившихся коронавирусом выросло до 59 человек
Фото: mir24.tv

В России за сутки зарегистрировали еще 14 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших по состоянию на 14 марта составило 59 человек.

Девять заболевших COVID-19 выявили в Москве, двух - в Кемеровской области, по одному человеку в Подмосковье, Петербурге и Калининградской области. Все зараженные посещали в последние две недели Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Российские власти рекомендовали региональным властям перевести школы на дистанционное обучение в связи с ростом числа заразившихся. В Москве мэрия разрешила школьникам свободное посещение образовательных учреждений.

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