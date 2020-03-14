Российских туроператоров ждет банкротство из-за распространения коронавируса
Несколько российских туроператоров могут уйти с рынка в связи с решением властей ограничить авиасообщение с европейскими странами из-за коронавирусной инфекции. Из-за распространения вируса россияне аннулируют туры и сдают билеты
Несколько российских туроператоров могут уйти с рынка в связи с решением властей ограничить авиасообщение с европейскими странами из-за коронавирусной инфекции. Из-за распространения вируса россияне аннулируют туры и сдают билеты в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
«Аннуляции туров идут по всем направлениям. Идут отказы по морским круизам сотнями в день. Туризм в полном тупике. Это будет просто массовый падеж. Ситуация может быть покруче, чем во время волны ухода с рынка туроператоров в 2014 году», - сообщила агентству ТАСС секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Представитель РТС отметила, что туроператоры обязаны вернуть деньги туристам за вычетом фактически понесенных расходов, однако ни гостиницы, ни авиакомпании не возвращают деньги туркомпаниям. Одновременно с этим правительство отказалось возмещать туристическим операторам убытки.
Напомним, с 16 марта Россия ограничивает пассажирское сообщение со странами Евросоюза. Регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС и обратно, а также чартерные рейсы в эти города будут сохранены до вывоза всех россиян на родину. Ограничивается регулярное авиасообщение со Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов из Москвы в Женеву и Осло соответственно. Ранее власти уже ограничили авиасообщение с Китаем и Ираном.
Авиакомпаниям введенные из-за коронавируса ограничения обойдутся в 70 млрд рублей. Только из-за запрета полетов в Китай перевозчики потеряли более 10 млрд рублей.