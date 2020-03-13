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13 марта 18:49

В России за сутки число заразившихся коронавирусом выросло до 45 человек

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусом сообщили, что пятеро заразившихся находятся в Москве, трое - в Санкт-Петербурге, еще по одному — в Московской области, Ленинградской области и Пермском крае

В России за сутки число заразившихся коронавирусом выросло до 45 человек

В России за сутки выявлено еще 11 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Все заболевшие недавно вернулись из Италии, Франции и Австрии.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусом сообщили, что пятеро заразившихся находятся в Москве, трое - в Санкт-Петербурге, еще по одному — в Московской области, Ленинградской области и Пермском крае, сообщает РИА Новости.

Таким образом, по состоянию на вечер пятницы, 13 марта, число заразившихся коронавирусом в России выросло до 45 человек.

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