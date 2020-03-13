13 марта 16:31
Власти Греции из-за коронавируса отменили эстафету олимпийского огня
Такое решение было принято из-за того, что многие граждане проигнорировали рекомендации властей отказаться от посещения массовых мероприятий и пришли на церемонию зажжения олимпийского огня в Спарте
Олимпийский комитет Греции отменил традиционную эстафету олимпийского огня на территории страны из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение было принято из-за того, что многие граждане проигнорировали рекомендации властей отказаться от посещения массовых мероприятий и пришли на церемонию зажжения олимпийского огня в Спарте.
Олимпийский огонь будет передан организационному комитету летних Игр-2020. Мероприятие пройдет 19 марта и будет закрыто для зрителей.
В свою очередь губернатор Токио Юрико Коикэ заявил, что власти пока не рассматривают вопрос о переносе Олимпийских игр на 2021 год. Этот вопрос будет решаться на заседании оргкомитета в мае 2020 года.