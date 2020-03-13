Школьников заставляют писать сочинения о поправках в Конституцию, а студентов – бесплатно агитировать
В городе Таштагол Кемеровской области ученикам девятых классов школы № 10 дали задание написать сочинения на тему «Поправки в Конституцию – наше будущее» и объявили конкурс на эту же тему
В городе Таштагол Кемеровской области ученикам девятых классов школы № 10 дали задание написать сочинения на тему «Поправки в Конституцию – наше будущее» и объявили конкурс на эту же тему.
Отец одной из школьниц Вячеслав Чернов сообщил в Facebook, что ученикам пригрозили поставить «двойки», если они откажутся писать сочинение.
После того, как об этой истории написали СМИ, администрация школы заявила, что задание с сочинением на тему поправок в Конституцию является необязательным. В школе заверили, что работы принимаются в рамках муниципального и всероссийского конкурсов молодежи «Моя законотворческая инициатива», а задание дали детям, которые выбрали для сдачи на ГИА обществознание.
«МБХ медиа» в свою очередь сообщает, что студентов юридического факультета Тверского государственного университета принуждают участвовать в проекте «Волонтеры Конституции». За отказ студентам пригрозили проблемами с получением дипломов, а за волонтерскую деятельность, напротив, пообещали дополнительные баллы и «лучшее отношение». В качестве волонтеров учащимся придется бесплатно стоять в торговых центрах и раздавать людям значки и памятки, а также ходить по квартирам и оповещать о голосовании.
«Так как желающих оказалось не так уж и много, а тьюторов курса закрепили как ответственных, они попросту начали угрожать учащимся несдачей диплома по итогу учебы. Угрожали тьюторы из преподавательского состава всем курсам», - сообщил журналист Владимир Федулов со ссылкой на студентов.